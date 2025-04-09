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  • Беллингем после 0:3 с «Арсеналом»: «Реал» должен сделать что-то невероятное, сумасшедшее. Но если где-то это и может произойти, то только на «Бернабеу»
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Беллингем после 0:3 с «Арсеналом»: «Реал» должен сделать что-то невероятное, сумасшедшее. Но если где-то это и может произойти, то только на «Бернабеу»

Джуд Беллингем надеется на ответный домашний матч с «Арсеналом».

В первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов на выезде «Реал» потерпел поражение со счетом 0:3.

«Впереди еще ответный матч, и мы держимся за эту мысль. Но мы должны будем сделать что-то невероятное, что-то сумасшедшее. Но если где-то это и может произойти, то только на «Сантьяго Бернабеу», – сказал полузащитник «Реала».

Эти 0:3 – закономерность. «Реал» шел к такому провалу весь сезон

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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