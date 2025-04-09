«Реал» разгромлен трижды в этом сезоне – дважды «Барселоной» и «Арсеналом». Столько же крупных поражений было за 4 предыдущих сезона вместе
«Реал» потерпел третье крупное поражение в этом сезоне.
Команда Карло Анчелотти пропустила три безответных гола в гостях у «Арсенала» (0:3) в Лиге чемпионов. Также ее дважды громила «Барселона»: 0:4 в Ла Лиге и 2:5 в Суперкубке Испании.
Столько же крупных поражений, три, «Реал» потерпел в общей сложности за четыре предшествующих сезона (начиная с 2020/21).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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