Мяч попал в руку Асенсио после удара Райса в штрафной «Реала». ВАР проверил момент и не позвал судью к монитору – пенальти не назначили

«Арсенал» не получил пенальти в матче с «Реалом» за игру рукой испанца.

Встреча в рамках 1/4 финала ЛЧ проходит в Лондоне (0:0, первый тайм).

На 13-й минуте полузащитник хозяев Деклан Райс нанес удар по воротам из угла штрафной площади «Реала » – мяч с близкого расстояния попал в руку защитнику Раулю Асенсио.

Судьи на ВАР проверили эпизод на предмет возможного 11-метрового. По итогам проверки было принято решение не назначать пенальти. Главный арбитр Ирфан Пельто не был вызван к монитору.

Изображение: кадр из трансляции