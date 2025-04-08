Мяч попал в руку Асенсио после удара Райса в штрафной «Реала». ВАР проверил момент и не позвал судью к монитору – пенальти не назначили
«Арсенал» не получил пенальти в матче с «Реалом» за игру рукой испанца.
Встреча в рамках 1/4 финала ЛЧ проходит в Лондоне (0:0, первый тайм).
На 13-й минуте полузащитник хозяев Деклан Райс нанес удар по воротам из угла штрафной площади «Реала» – мяч с близкого расстояния попал в руку защитнику Раулю Асенсио.
Судьи на ВАР проверили эпизод на предмет возможного 11-метрового. По итогам проверки было принято решение не назначать пенальти. Главный арбитр Ирфан Пельто не был вызван к монитору.
Изображение: кадр из трансляции
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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