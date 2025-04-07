Гути: «Реалу» не обязательно хорошо играть, чтобы выиграть ЛЧ. Клуб привык к давлению, связанному с выходом в полуфинал и финал, – в этом его величие»

Гути рассказал, как в Лиге чемпионов проявляется величие «Реала».

– Примечательно, что «Арсенал», будучи одним из лучших клубов в истории Англии, сыграл только в одном финале Лиги чемпионов, проиграв «Барсе».

– Нужно привыкнуть к такому давлению, которое всегда оказывается при выходе в полуфинал и финал. А если ты к этому не привык, наступают важные матчи, и это дорого тебе обходится. Это может быть причиной происходящего с «Арсеналом », учитывая то, что это отличная команда.

– Можно сказать, что с «Мадридом» происходит обратное.

– В этом величие «Реала». Это команда, которая привыкла к этому, к давлению изо дня в день, к давлению, связанному с выходом в полуфинал и финал. Когда вы находитесь на этих этапах, ваше тело и разум становятся более быстрыми, и вы выкладываетесь по максимуму.

«Мадриду» не обязательно хорошо играть, чтобы выиграть Лигу чемпионов, он уже доказал это. Хотя в сегодняшнем футболе, если у тебя не идет игра, победить сложно, – сказал бывший полузащитник «Реала».