Гути: «Реалу» не обязательно хорошо играть, чтобы выиграть ЛЧ. Клуб привык к давлению, связанному с выходом в полуфинал и финал, – в этом его величие»
– Примечательно, что «Арсенал», будучи одним из лучших клубов в истории Англии, сыграл только в одном финале Лиги чемпионов, проиграв «Барсе».
– Нужно привыкнуть к такому давлению, которое всегда оказывается при выходе в полуфинал и финал. А если ты к этому не привык, наступают важные матчи, и это дорого тебе обходится. Это может быть причиной происходящего с «Арсеналом», учитывая то, что это отличная команда.
– Можно сказать, что с «Мадридом» происходит обратное.
– В этом величие «Реала». Это команда, которая привыкла к этому, к давлению изо дня в день, к давлению, связанному с выходом в полуфинал и финал. Когда вы находитесь на этих этапах, ваше тело и разум становятся более быстрыми, и вы выкладываетесь по максимуму.
«Мадриду» не обязательно хорошо играть, чтобы выиграть Лигу чемпионов, он уже доказал это. Хотя в сегодняшнем футболе, если у тебя не идет игра, победить сложно, – сказал бывший полузащитник «Реала».
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