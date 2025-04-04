Бруну в 5-й раз стал лучшим футболистом месяца в АПЛ и впервые с 2020-го. Чаще хавбека «МЮ» приз брали лишь Агуэро, Кейн и Салах
Бруну Фернандеш стал лучшим футболистом АПЛ в марте.
30-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии за два матча в Премьер-лиге (победа и ничья) забил два гола и отдал две результативные передачи.
Бруну опередил в голосовании Жан-Рикнера Белльгарда («Вулверхэмптон»), Энтони Элангу, Николу Миленковича (оба – «Ноттингем Форест»), Деклана Райса («Арсенал») и Жан-Поля ван Хекке («Брайтон»).
Фернандеш в пятый раз в карьере получил приз лучшему футболисту месяца в АПЛ. При этом четыре прошлых награды пришлись на 2020 год – февраль, июнь, ноябрь и декабрь.
Он повторил достижение Уэйна Руни и Робина ван Перси – это третий результат в истории. Чаще приз получали лишь Серхио Агуэро, Харри Кейн и Мохамед Салах – по семь раз.
Фото: premierleague.com
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт АПЛ
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