Чемпионат России. «Пари НН» против «Оренбурга», «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в субботу
В Мир РПЛ пройдут матчи 23-го тура.
В субботу «Зенит» сыграет в гостях с «Локомотивом», «Краснодар» примет «Акрон».
В воскресенье «Спартак» встретится на выезде с «Ростовом», ЦСКА сразится в дерби с «Динамо».
Чемпионат России
23-й тур
4 апреля 16:00, Стадион Нижний Новгород
5 апреля 10:00, Самара-Арена
Не начался
-xG-
5 апреля 12:15, стадион Факел
5 апреля 14:30, РЖД Арена
5 апреля 16:45, Краснодар
6 апреля 11:00, Анжи-Арена
Не начался
-xG-
6 апреля 13:30, Ростов Арена
6 апреля 16:30, ВЭБ Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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