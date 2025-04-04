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Чемпионат России. «Пари НН» против «Оренбурга», «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в субботу

В Мир РПЛ пройдут матчи 23-го тура.

В субботу «Зенит» сыграет в гостях с «Локомотивом», «Краснодар» примет «Акрон».

В воскресенье «Спартак» встретится на выезде с «Ростовом», ЦСКА сразится в дерби с «Динамо».

Чемпионат России

23-й тур

Премьер-лига. 23 тур
4 апреля 16:00, Стадион Нижний Новгород
Пари НН
Не начался
-xG-
Оренбург
Премьер-лига. 23 тур
5 апреля 10:00, Самара-Арена
Крылья Советов
Не начался
-xG-
Рубин
Премьер-лига. 23 тур
5 апреля 12:15, стадион Факел
Факел
Не начался
-xG-
Ахмат
Премьер-лига. 23 тур
5 апреля 14:30, РЖД Арена
Локомотив
Не начался
-xG-
Зенит
Премьер-лига. 23 тур
5 апреля 16:45, Краснодар
Краснодар
Не начался
-xG-
Акрон
Премьер-лига. 23 тур
6 апреля 11:00, Анжи-Арена
Динамо Махачкала
Не начался
-xG-
Химки
Премьер-лига. 23 тур
6 апреля 13:30, Ростов Арена
Ростов
Не начался
-xG-
Спартак
Премьер-лига. 23 тур
6 апреля 16:30, ВЭБ Арена
ЦСКА
Не начался
-xG-
Динамо

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoПари НН
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
logoФакел
logoКрылья Советов
logoАхмат
logoЛокомотив
logoРубин
logoЗенит
logoДинамо Москва
logoРостов
logoХимки
logoДинамо Махачкала
logoЦСКА
logoАкрон
logoСпартак
logoКраснодар
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