Чемпионат России. «Пари НН» против «Оренбурга», «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в субботу

В Мир РПЛ пройдут матчи 23-го тура.

В субботу «Зенит » сыграет в гостях с «Локомотивом », «Краснодар » примет «Акрон ».

В воскресенье «Спартак » встретится на выезде с «Ростовом», ЦСКА сразится в дерби с «Динамо».

Чемпионат России

23-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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