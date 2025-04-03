Деспотович о том, что российские футболисты могут прожить на 300 евро в месяц: «Вранье. Так могут говорить только люди, которые в жизни все потратили. Я трачу 1,5-2 млн рублей»
Джордже Деспотович рассказал, сколько денег тратит каждый месяц.
– У русских футболистов новый тренд: принято говорить, что проживут на 300 евро в месяц.
– Это большой обман. Так могут говорить только люди, которые в жизни все потратили. Конечно, можно протянуть и на сотню евро – но когда ты достигаешь определенного уровня, а потом говоришь, что тебе хватит 300 евро, это вранье.
– Сколько бы тебе хватило в месяц?
– На данный момент трачу 1,5-2 миллиона – если в рублях. В евро минимум 10 тысяч в месяц выходит, иногда и больше, – сказал бывший нападающий «Оренбурга» и «Рубина», выступающий за «Борац Баня-Лука».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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