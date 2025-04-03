Дзюба об РПЛ: «Почти убрали лимит: в топ-клубах иностранцы, в «Зените» 1-2 русских. Перед ЧМ Путин лично это раскритиковал – и сразу все наладилось. Сейчас русскому не дадут шанс играть»

Артем Дзюба посетовал на большое число легионеров в чемпионате России.

– Какая вообще в принципе сейчас мотивация для РПЛ и вообще, в принципе, для российского футбола, когда нет еврокубков?

– Для меня это была мотивация, что определенные появятся футболисты, будет ставка на молодых ребят, пока мы в изоляции. Я думаю, что будет прям уделяться молодым ребятам [время], чтобы как раз когда мы вышли из занавеса этого, уже выросло определенное поколение ребят, которые понюхали уже даже на этом уровне.

То есть, понятно, иностранцы должны быть качественные. Но, видите, все ушло в то, что убрали практически лимит, и во всех ведущих командах играют иностранцы. То есть в «Зените » один-два русских, там один-два русских.

Перед чемпионатом мира же это убрали. Путин же лично раскритиковал – и сразу все наладилось. Сейчас этот лимит, у тебя без шансов, русскому не дадут шанс играть. То есть у кого есть деньги, они привезут колумбийца, бразильца, – сказал нападающий «Акрона » в подкасте Hustle Show.