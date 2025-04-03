  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дзюба об РПЛ: «Почти убрали лимит: в топ-клубах иностранцы, в «Зените» 1-2 русских. Перед ЧМ Путин лично это раскритиковал – и сразу все наладилось. Сейчас русскому не дадут шанс играть»
40

Дзюба об РПЛ: «Почти убрали лимит: в топ-клубах иностранцы, в «Зените» 1-2 русских. Перед ЧМ Путин лично это раскритиковал – и сразу все наладилось. Сейчас русскому не дадут шанс играть»

Артем Дзюба посетовал на большое число легионеров в чемпионате России.

– Какая вообще в принципе сейчас мотивация для РПЛ и вообще, в принципе, для российского футбола, когда нет еврокубков?

– Для меня это была мотивация, что определенные появятся футболисты, будет ставка на молодых ребят, пока мы в изоляции. Я думаю, что будет прям уделяться молодым ребятам [время], чтобы как раз когда мы вышли из занавеса этого, уже выросло определенное поколение ребят, которые понюхали уже даже на этом уровне.

То есть, понятно, иностранцы должны быть качественные. Но, видите, все ушло в то, что убрали практически лимит, и во всех ведущих командах играют иностранцы. То есть в «Зените» один-два русских, там один-два русских.

Перед чемпионатом мира же это убрали. Путин же лично раскритиковал – и сразу все наладилось. Сейчас этот лимит, у тебя без шансов, русскому не дадут шанс играть. То есть у кого есть деньги, они привезут колумбийца, бразильца, – сказал нападающий «Акрона» в подкасте Hustle Show.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал Hustle Show
лимит на легионеров
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoВладимир Путин
logoАкрон
logoЧМ-2018 FIFA
деньги
logoАртем Дзюба
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Геркус о лимите: «Всегда был его сторонником. Кто-то рад, что в «Зените» играет 10 легионеров? Это расстраивает, мне приятней наблюдать за воспитанниками»
50сегодня, 10:33
Пономарев о легионерах: «Наши один матч сыграют, а дальше почивают на лаврах. А черненькие икру мечут, носятся! Надо все время себя теребить – у нас такой менталитет, что мы не можем»
1531 марта, 11:54
Семак о том, что «Зенит» вышел на 2-й тайм с «Рубином» с одним игроком из России: «Что в этом плохого? Мы нарушаем правила какие-то?»
21930 марта, 19:29
Мизулина о легионерах: «Хочется, чтобы наши футболисты были более российскими, нежели иностранными, было больше молодежи, ребят из регионов»
556 марта, 12:19
Главные новости
Ямаль – лучший игрок мира в возрасте до 21 года по версии ESPN. Виртц – 2-й, Беллингем – 3-й, Кубарси – 4-й
2631 минуту назад
Лапорта – Флику: «Барсе» приходится бороться со всем и всеми, такова жизнь. Очень приятно видеть, как вы понимаете и уважаете наш клуб. Спасибо за то, что вы здесь»
14сегодня, 17:10
Семеньо интересен «Ливерпулю», «Арсеналу» и «МЮ». «Борнмут» потребует более 50 млн фунтов за вингера
7сегодня, 16:56
Агент Барбоза об отказе «Бенфики» от Файзуллаева: «В Португалии нет русофобии. Клуб работает по принципу спортивного интереса – не вижу, как Аббос подойдет»
2сегодня, 16:44
УАФ о возможном допуске России: «Это грозит расколом футбольной семьи и угрожает безопасности и целостности международных соревнований»
160сегодня, 16:35
Гвардиола просил у Линекера футболку после каждого матча, будучи болбоем «Барсы». Гари ее так и не отдал: «Нам не разрешали это делать. Тогда у нас была только одна футболка»
18сегодня, 16:08
Сюткин о возможном чемпионстве «Спартака»: «Я не собираюсь есть галстуки, шляпы, красить волосы – хочу жить в гармонии с собой. Просто буду рад, что наш любимый клуб достиг такого, но не будем забегать вперед»
16сегодня, 16:01
Тест про тезок в футболе: из каких клубов эти Коулы?
сегодня, 16:00Спецпроект
Чеферин о расширении ЧМ до 64 команд: «Не очень хорошая идея, я ее не поддерживаю. Не знаю, откуда она взялась»
19сегодня, 15:36
Подольски о Мюллере и «Баварии»: «О людях вспоминают, только когда их хоронят: в их честь называют улицу, стадион, трибуны. Иногда забывают ценить игроков, которые есть сейчас»
8сегодня, 15:20
Ко всем новостям
Последние новости
Дзюба о бразильцах «Зенита»: «Пачками везут, везут, везут и говорят: «Мы «Зенит» Санкт-Петербург». Могу это оправдать, если б ЛЧ была – но они не будут там вывозить»
1 минуту назад
«Челси» – «Тоттенхэм». Джексон, Палмер, Санчо и Соланке играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
84 минуты назад
Черников о тратах: «Коллекционные игрушки совсем не дешевые, потом задумывался: «Зачем мне это надо?» Собирал персонажей кино и аниме – целый уголок дома отвел, четко расставил»
15 минут назад
Дьяков о Дзюбе и Мостовом: «Два великих футболиста, но по трофеям Артем успешнее. Новое поколение, наверное, не знает, что Александра называют «Царем», что в Виго стоит памятник»
418 минут назад
Спартак» продал 9 431 билет на игру с ЦСКА в первый день. Это рекорд красно-белых для матча РПЛ на «Лукойл Арене»
527 минут назад
Бартон об ударе Тарковски шипами в голень Мак Аллистера: «Даже не фол, отличный подкат. Тот, кто думает, что это красная карточка, никогда не играл в дерби»
550 минут назад
Икарди высмеял Моуринью, упомянув «боксирование» и назвав Бурука «единственным и неповторимым». Жозе схватил тренера «Галатасарая» за нос после вылета «Фенербахче» из Кубка
5сегодня, 16:59
17-летний Амир Ибрагимов подписал первый профессиональный контракт с «МЮ». У уроженца Дагестана 2 матча за сборную Англии U16
10сегодня, 16:37
Бразилии интересен Пеллегрини. Сборная связывалась с тренером «Бетиса», чей контракт рассчитан до 2026-го
2сегодня, 16:33
Ловчев о допуске России в 2025 году: «Не верю в это. Полностью обстановка не поменялась, и завтра нас никто не вернет»
4сегодня, 16:23