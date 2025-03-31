«Реал» выплатит игрокам 80 млн евро бонусов до вычета налогов в случае побед в 6 турнирах сезона

Стали известны премиальные «Реала» в случае побед в 6 турнирах сезона.

Мадридский клуб выплатит игрокам в общей сложности 80 млн евро бонусов до вычета налогов, если «сливочные» выиграют все 6 турниров.

В текущем сезоне «Реал » уже стал обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка, а также продолжает борьбу в Лиге чемпионов, Ла Лиге и Кубке Испании. Кроме того, в июне «Мадрид» примет участие в клубном чемпионате мира.

В прошлом сезоне общая сумма премиальных футболистов «Реала» составила 40 млн евро до вычета налогов, в том числе 900 тысяч каждому игроку за победу в Лиге чемпионов.