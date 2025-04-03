Никита Хайкин: «Я родился в Израиле, есть гражданство, получил паспорт Великобритании. Считаю себя русским, паспорт РФ – это честь. Планирую получать норвежский, чтобы жить в стране спокойно»

Никита Хайкин рассказал, что у него его паспорта Израиля, России, Великобритании.

«Я родился в Израиле, поэтому у меня есть паспорт. Я могу там жить. Почему я переехал туда играть в футбол? Я не считался там легионером.

Мои бабушка и дедушка до сих пор живут в Израиле. Не нужен шенген, ты можешь спокойно путешествовать по Европе. И упрощенный процесс получения американской визы.

Я вырос в России и считаю себя русским, как ни крути. Для меня честь – иметь российский паспорт. У меня очень много родственников и друзей в России. Он дает ощущение, что я русский. Но тебе не нужен паспорт, чтобы ощущать себя кем-то. Я прожил в России очень важный отрезок своей жизни.

Паспорт Великобритании я получил спустя 10 лет после начала жизни там. Я уехал из Англии и потому, что мне не давали разрешения играть там. И когда смог получить паспорт, все эти проблемы ушли на второй план. Стало намного больше возможностей.

Я планирую получать норвежский паспорт. Он мне нужен для того, чтобы жить в Норвегии спокойно и не думать о завтрашнем дне.

Без трудоустройства в Норвегии я не могу жить тут больше трех месяцев. Для нашей семьи это важно. Чтобы я мог жить тут на постоянной основе», – сказал вратарь «Буде-Глимт » в беседе с Нобелем Арустамяном в проекте Okko «Западная трибуна».