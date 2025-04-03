Никита Хайкин: «Я родился в Израиле, есть гражданство, получил паспорт Великобритании. Считаю себя русским, паспорт РФ – это честь. Планирую получать норвежский, чтобы жить в стране спокойно»
«Я родился в Израиле, поэтому у меня есть паспорт. Я могу там жить. Почему я переехал туда играть в футбол? Я не считался там легионером.
Мои бабушка и дедушка до сих пор живут в Израиле. Не нужен шенген, ты можешь спокойно путешествовать по Европе. И упрощенный процесс получения американской визы.
Я вырос в России и считаю себя русским, как ни крути. Для меня честь – иметь российский паспорт. У меня очень много родственников и друзей в России. Он дает ощущение, что я русский. Но тебе не нужен паспорт, чтобы ощущать себя кем-то. Я прожил в России очень важный отрезок своей жизни.
Паспорт Великобритании я получил спустя 10 лет после начала жизни там. Я уехал из Англии и потому, что мне не давали разрешения играть там. И когда смог получить паспорт, все эти проблемы ушли на второй план. Стало намного больше возможностей.
Я планирую получать норвежский паспорт. Он мне нужен для того, чтобы жить в Норвегии спокойно и не думать о завтрашнем дне.
Без трудоустройства в Норвегии я не могу жить тут больше трех месяцев. Для нашей семьи это важно. Чтобы я мог жить тут на постоянной основе», – сказал вратарь «Буде-Глимт» в беседе с Нобелем Арустамяном в проекте Okko «Западная трибуна».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий