Черников готов пойти на понижение зарплаты ради команды из еврокубков: «Если «Гавр» – нет. Хочется сделать шаг вперед и перейти в клуб, который борется за высокие места»

Александр Черников заявил, что готов рассмотреть предложение из Европы.

– Ты продлил контракт с «Краснодаром» до 2029 года. Намерен отработать его до конца или рассматриваешь варианты отъезда в Европу?

– Мотя Сафонов тоже продлевал контракт до 2029 года – но пришел «ПСЖ». Я счастлив, что подписал контракт с родным клубом, стараюсь прогрессировать.

Но если придет хорошее предложение из Европы, конечно, рассмотрю. Когда тебя хочет купить клуб из топового чемпионата, это уровень.

– В условный «Гавр» готов поехать?

– Если «Гавр » обратится прямо сейчас – нет.

Хочется сделать шаг вперед и перейти в клуб, который борется за высокие места и играет в еврокубках. Важна и позиция тренера, насколько он на меня рассчитывает.

– Готов пойти на понижение в зарплате ради команды, играющей в еврокубках?

– Готов, – сказал полузащитник «Краснодара» Александр Черников , который провел 20 матчей в нынешнем сезоне Мир РПЛ, забив два мяча и сделав одну передачу.