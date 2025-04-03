Черников готов пойти на понижение зарплаты ради команды из еврокубков: «Если «Гавр» – нет. Хочется сделать шаг вперед и перейти в клуб, который борется за высокие места»
– Ты продлил контракт с «Краснодаром» до 2029 года. Намерен отработать его до конца или рассматриваешь варианты отъезда в Европу?
– Мотя Сафонов тоже продлевал контракт до 2029 года – но пришел «ПСЖ». Я счастлив, что подписал контракт с родным клубом, стараюсь прогрессировать.
Но если придет хорошее предложение из Европы, конечно, рассмотрю. Когда тебя хочет купить клуб из топового чемпионата, это уровень.
– В условный «Гавр» готов поехать?
– Если «Гавр» обратится прямо сейчас – нет.
Хочется сделать шаг вперед и перейти в клуб, который борется за высокие места и играет в еврокубках. Важна и позиция тренера, насколько он на меня рассчитывает.
– Готов пойти на понижение в зарплате ради команды, играющей в еврокубках?
– Готов, – сказал полузащитник «Краснодара» Александр Черников, который провел 20 матчей в нынешнем сезоне Мир РПЛ, забив два мяча и сделав одну передачу.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий