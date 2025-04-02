У Ямаля 30 (13+17) очков в 41 матче сезона. Вингер «Барсы» отдал ассист на гол Феррана «Атлетико»

Ламин Ямаль сделал результативную передачу в матче с «Атлетико».

«Барселона » играет в гостях с мадридцами (1:0, первый тайм) в полуфинале Кубка Испании. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

17-летний вингер отдал ассист на гол Феррана Торреса на 27-й минуте матча.

Теперь на счету Ямаля 13 забитых мячей и 17 результативных передач в 41 матче за «Барселону» в текущем сезоне.

Подробную статистику Ламина можно найти здесь .