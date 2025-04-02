«Матч ТВ» показывает матч СКА и «Динамо» в Кубке Гагарина вместо игры «Барселоны» с «Атлетико» в Кубке Испании
В трансляции «Матч ТВ» произошли изменения.
Канал должен был показывать ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Атлетико». Игра началась в 22:30 по московскому времени.
Однако в данный момент СКА играет с московским «Динамо» в 4-м матче серии Кубка Гагарина (1-2). Команды не выявили победителя в основное время и в 1-м овертайме, в связи с этим трансляция хоккея на «Матч ТВ» продолжается. Игру «Барселоны» и «Атлетико» можно посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 2».
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры Кубка Гагарина. Текстовый онлайн матча «Барселоны» с «Атлетико» также доступен.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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