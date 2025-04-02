Гендиректор «Акрона» о Дзюбе: «Национальный герой – не конкретно Тольятти, а всей страны. Никто спорить не будет, что это большая и знаковая фигура для российского футбола»

Генеральный директор «Акрона» назвал Артема Дзюбу национальным героем.

Сегодня в Тольятти был открыт мурал с изображением 36-летнего форварда.

«Во-первых, он национальный герой, не конкретно города Тольятти, а всей страны. Он для каждого города определенный символ за достижения, которых он добился в национальной сборной. Поэтому я бы не делил на города.

Безусловно, он заслужил это всей своей карьерой, с точки зрения того, что он добился: титулы, личные достижения. То, что это большая и знаковая фигура для российского футбола, никто спорить не будет», – сказал Алексей Власов .