Кефрен Тюрам о расизме во Франции: «Мне было 13, я ходил туда-сюда у двери своего дома, и какая-то женщина начала кричать: «Уезжай туда, откуда приехал!» Я не понял ее: «Куда? В Италию?»

Кефрен Тюрам рассказал о проявлениях расизма во Франции.

«Я жил в Италии до 4 лет. Во Франции я столкнулся с расизмом. Боюсь, что нет определенного места, где ты можешь с ним столкнуться. К сожалению, это то отношение, с которым приходится сталкиваться. У меня тоже были свои неприятные инциденты.

Скажем, когда мне было, кажется, 13 лет, папа оставил меня у двери дома без ключей, и я ждал маму. Я ходил туда-сюда перед дверью. Какая-то женщина остановилась и уставилась на меня. Поскольку я не уходил, она начала кричать: «Уезжай туда, откуда приехал!»

И я правда не понял, о чем она. Я начал думать об этом: «Куда уезжать? В Италию? А ты откуда об этом знаешь?»

И потом возникает то чувство, когда ты видишь, что такое расизм: это абсурд. Мой папа объяснял, как я себя почувствую в таком случае, и именно так и произошло.

Такого не должно происходить, но произойдет. Папа помог мне с этим справиться, а я сегодня, возможно, помог кому-то еще», – отметил полузащитник «Ювентуса », выступая перед учащимися французской школы в Турине.