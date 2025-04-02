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Ткаченко о трансферах из РПЛ в Европу: «Сancel culture стало меньше, но обратных примеров немало. Обсуждали Файзуллаева с «Бенфикой» – проявился тезис «с Россией дел не ведем»

Герман Ткаченко считает, что культура отмены РПЛ в Европе ослабла.

– В прошлом интервью вы говорили об отмене русского футбола на европейском рынке. Сейчас тенденция к ее преодолению?

– Больше надеюсь на это. Отношение к нам стало мягче. Например, «Сандерленд» взял на себя риски и заплатил «Зениту» за Изидора, а Сафонов перешел в «ПСЖ».

На уровне людей неприятия – того, что я называл cancel culture (культура отмены – Спортс’‘), – меньше. Хотя обратных примеров тоже немало. Значит, это еще не окончательный перелом тенденции, эволюция в процессе.

– А какие обратные примеры?

– Обсуждали Файзуллаева с «Бенфикой». Но уже на первом этапе клуб четко сказал «нет» по поводу взаимодействия с русскими.

– Потому что это ЦСКА?

– Мы не углублялись. Контакты на этом прервались. Проявился тезис «с Россией дел не ведем».

– Зимой Аббос реально мог уехать?

– Мы этого не планировали. И с «Бенфикой» был не вопрос перехода – только обсуждение.

– Подходящий момент, чтобы идти дальше – когда он наступит для Аббоса?

– Ближайшее лето. Но это только наши размышления о будущем, а не громкий анонс. Мы не решили обязательно уехать летом – все зависит от ЦСКА, покупателя, от согласия всех сторон, – сказал агент игрока и глава ProSports Management Герман Ткаченко.

«Дзюба – моральный маркер, что ли? Мне кажется, он сожалеет об этих словах». Ткаченко про обвинения в лицемерии от форварда

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
logoГерман Ткаченко
logoПСЖ
возможные трансферы
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
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