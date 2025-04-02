Ткаченко о трансферах из РПЛ в Европу: «Сancel culture стало меньше, но обратных примеров немало. Обсуждали Файзуллаева с «Бенфикой» – проявился тезис «с Россией дел не ведем»
– В прошлом интервью вы говорили об отмене русского футбола на европейском рынке. Сейчас тенденция к ее преодолению?
– Больше надеюсь на это. Отношение к нам стало мягче. Например, «Сандерленд» взял на себя риски и заплатил «Зениту» за Изидора, а Сафонов перешел в «ПСЖ».
На уровне людей неприятия – того, что я называл cancel culture (культура отмены – Спортс’‘), – меньше. Хотя обратных примеров тоже немало. Значит, это еще не окончательный перелом тенденции, эволюция в процессе.
– А какие обратные примеры?
– Обсуждали Файзуллаева с «Бенфикой». Но уже на первом этапе клуб четко сказал «нет» по поводу взаимодействия с русскими.
– Потому что это ЦСКА?
– Мы не углублялись. Контакты на этом прервались. Проявился тезис «с Россией дел не ведем».
– Зимой Аббос реально мог уехать?
– Мы этого не планировали. И с «Бенфикой» был не вопрос перехода – только обсуждение.
– Подходящий момент, чтобы идти дальше – когда он наступит для Аббоса?
– Ближайшее лето. Но это только наши размышления о будущем, а не громкий анонс. Мы не решили обязательно уехать летом – все зависит от ЦСКА, покупателя, от согласия всех сторон, – сказал агент игрока и глава ProSports Management Герман Ткаченко.
«Дзюба – моральный маркер, что ли? Мне кажется, он сожалеет об этих словах». Ткаченко про обвинения в лицемерии от форварда
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий