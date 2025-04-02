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«Дзюба – моральный маркер, что ли? Мне кажется, он сожалеет об этих словах». Ткаченко про обвинения в лицемерии от форварда

Герман Ткаченко ответил на обвинения в лицемерии от Артема Дзюбы.

– «Герман Ткаченко – чемпион мира среди лицемеров. Олицетворение лицемера», – говорил про вас Дзюба.

– Мне кажется, он сожалеет об этих словах. Артем много о ком чего говорил. Это моральный маркер, что ли? И хорошее же Дзюба тоже говорил – о том, что я сильно формулирую.

Мне больше понравился мой ответ ему («У Дзюбы амнистия за чемпионат мира. Принес нам всем тогда радость, пусть теперь несет всякую чушь» – Спортс’‘), но это тоже не главное.

– По словам Артема, вы финансово помогали [Василию] Уткину: «Тот аккуратненько делает вбросы, а этот некрасиво себя ведет».

– В дискуссиях с Васей я чаще защищал Дзюбу. Но это тоже не имеет никакого значения.

Васю невозможно было попросить о чем-то написать или сказать – особенно про Дзюбу или там Смородскую. Это его убеждения, – сказал глава агентства ProSports Management Герман Ткаченко.

Ткаченко о том, что Карпина «прогнули» с вызовом Дзюбы: «Как это? Решение могло быть не только его – но если бы Карпин сказал «нет», Артема бы в сборной не было»

Артем Дзюба: «Я уже думал – буду заканчивать, но Гольдман нашел вариант с «Акроном», без него ничего не было бы. Леня – настоящий профессионал и друг, очень его уважаю и люблю»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
logoГерман Ткаченко
агенты
logoОльга Смородская
logoВасилий Уткин
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
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