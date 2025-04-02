«Дзюба – моральный маркер, что ли? Мне кажется, он сожалеет об этих словах». Ткаченко про обвинения в лицемерии от форварда
– «Герман Ткаченко – чемпион мира среди лицемеров. Олицетворение лицемера», – говорил про вас Дзюба.
– Мне кажется, он сожалеет об этих словах. Артем много о ком чего говорил. Это моральный маркер, что ли? И хорошее же Дзюба тоже говорил – о том, что я сильно формулирую.
Мне больше понравился мой ответ ему («У Дзюбы амнистия за чемпионат мира. Принес нам всем тогда радость, пусть теперь несет всякую чушь» – Спортс’‘), но это тоже не главное.
– По словам Артема, вы финансово помогали [Василию] Уткину: «Тот аккуратненько делает вбросы, а этот некрасиво себя ведет».
– В дискуссиях с Васей я чаще защищал Дзюбу. Но это тоже не имеет никакого значения.
Васю невозможно было попросить о чем-то написать или сказать – особенно про Дзюбу или там Смородскую. Это его убеждения, – сказал глава агентства ProSports Management Герман Ткаченко.
Ткаченко о том, что Карпина «прогнули» с вызовом Дзюбы: «Как это? Решение могло быть не только его – но если бы Карпин сказал «нет», Артема бы в сборной не было»
Артем Дзюба: «Я уже думал – буду заканчивать, но Гольдман нашел вариант с «Акроном», без него ничего не было бы. Леня – настоящий профессионал и друг, очень его уважаю и люблю»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий