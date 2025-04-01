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  • Форвард «Леганеса» Диоманде о судействе с «Реалом»: «Не было ни пенальти, ни фола на Мбаппе, но с «Мадридом» всегда так. Асенсио нарушил на мне правила, для меня это 11-метровый»
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Форвард «Леганеса» Диоманде о судействе с «Реалом»: «Не было ни пенальти, ни фола на Мбаппе, но с «Мадридом» всегда так. Асенсио нарушил на мне правила, для меня это 11-метровый»

Игрок «Леганеса» остался недоволен судейством в матче с «Реалом».

Клуб из пригорода Мадрида уступил «Реалу» (2:3) на выезде в 29-м туре Ла Лиги.

Уже в добавленное ко второму тайму время форвард гостей Ян Диоманде упал в штрафной «сливочных» после контакта с защитником Раулем Асенсио. Судья Пабло Гонсалес Фуэртес не назначил пенальти, ВАР не вмешался в эпизод.

«Асенсио нарушил на мне правила, для меня это пенальти. Асенсио задел мою ногу, так что для меня это пенальти. Но судья сказал «нет». Я уважаю его решение, но не понимаю, почему он не назначил пенальти.

Думаю, арбитр отсудил плохо, потому что там не было фола на Мбаппе, не было пенальти… Но с «Реалом» всегда так.

Мы не будем жаловаться на судейство, но ладно… Надеемся выиграть следующий матч против «Осасуны», – сказал 18-летний форвард «Леганеса» Ян Диоманде в программе El Chiringuito. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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logoЛеганес
logoКилиан Мбаппе
logoРауль Асенсио
Пабло Гонсалес Фуэртес
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