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  • Анчелотти задумался о будущем в «Реале» – из-за усталости, контактов клуба с Алонсо и решения сына уйти. Боссы «Мадрида» уверены, что Карло хочет остаться (The Athletic)
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Анчелотти задумался о будущем в «Реале» – из-за усталости, контактов клуба с Алонсо и решения сына уйти. Боссы «Мадрида» уверены, что Карло хочет остаться (The Athletic)

Карло Анчелотти задумался о будущем в «Реале».

Ранее 65-летний специалист заявил, что сам не планирует покидать свой пост. Также появилась информация, что тренер мадридского «Реала» попал в список кандидатов на должность в сборной Бразилии. Экс-форвард «Мадрида» и Бразилии Роналдо утверждал, что общался с Анчелотти на эту тему в прошлом году.

Как сообщает The Athletic, в течение этого сезона состоялись переговоры между представителями «Реала» и Хаби Алонсо, нынешним главным тренером «Байера».

Анчелотти начинает переосмысливать свое будущее из-за усталости, накопившейся за четыре года в «Мадриде», а также из-за утечек в СМИ, которые, по его мнению, исходят от людей внутри клуба и ставят под сомнение его будущее. Итальянцу хорошо известно о контактах «Реала» с Алонсо.

Еще один важный фактор – будущее его сына и ассистента Давиде Анчелотти, который уже некоторое время назад решил, что этот сезон станет для него последним в «Реале». Если Давиде действительно уйдет летом, это станет серьезным ударом для Анчелотти как в профессиональном, так и в эмоциональном плане.

Все эти обстоятельства заставляют тренера задуматься о своем статусе в клубе и дальнейших шагах, независимо от интереса со стороны сборной Бразилии. Однако в руководстве «Реала» все еще уверены, что Анчелотти хочет остаться.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Athletic
logoКарло Анчелотти
logoЛа Лига
Давиде Анчелотти
logoСборная Бразилии по футболу
logoРеал Мадрид
logoХаби Алонсо
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