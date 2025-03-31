Кержаков об Орлове: «Если он из Ленинграда, то почему не должен болеть за «Зенит»? Нормальная история, почему нет? Хотелось бы, чтобы он не только «Зенит» комментировал»
30 марта Орлов прокомментировал матч «Зенита» и «Рубина» (4:0) в рамках 22-го тура Мир РПЛ. В 2019-м его отстранили от комментирования футбола.
– Мне хотелось бы, чтобы Геннадий Сергеевич не только «Зенит» комментировал. Это мэтр своего дела, комментаторского искусства. Его всегда приятно слушать, мне в том числе.
– Некоторые любители футбола жаловались, что Орлов сильно болел за «Зенит».
– Я думаю, что это не противоестественно. Если Геннадий Сергеевич из Ленинграда, то почему он не должен болеть за «Зенит»?
Понятно, что комментатор должен быть беспристрастным, но я его за это не могу упрекать. Мне кажется, это нормальная история, почему нет? – сказал бывший форвард «Зенита» и сборной России.
Орлов о возвращении в эфир: «Бердыев написал: «Наконец-то посмотрел матч с включенным звуком. Приятно было слышать голос комментатора, понимающего тонкости игры». Газзаев сказал: «Безупречный репортаж!»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий