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Кержаков об Орлове: «Если он из Ленинграда, то почему не должен болеть за «Зенит»? Нормальная история, почему нет? Хотелось бы, чтобы он не только «Зенит» комментировал»

Александр Кержаков назвал Геннадия Орлова мэтром комментаторского искусства.

30 марта Орлов прокомментировал матч «Зенита» и «Рубина» (4:0) в рамках 22-го тура Мир РПЛ. В 2019-м его отстранили от комментирования футбола. 

– Мне хотелось бы, чтобы Геннадий Сергеевич не только «Зенит» комментировал. Это мэтр своего дела, комментаторского искусства. Его всегда приятно слушать, мне в том числе. 

– Некоторые любители футбола жаловались, что Орлов сильно болел за «Зенит». 

– Я думаю, что это не противоестественно. Если Геннадий Сергеевич из Ленинграда, то почему он не должен болеть за «Зенит»?

Понятно, что комментатор должен быть беспристрастным, но я его за это не могу упрекать. Мне кажется, это нормальная история, почему нет? – сказал бывший форвард «Зенита» и сборной России.

Орлов о возвращении в эфир: «Бердыев написал: «Наконец-то посмотрел матч с включенным звуком. Приятно было слышать голос комментатора, понимающего тонкости игры». Газзаев сказал: «Безупречный репортаж!»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
logoЗенит
logoАлександр Кержаков
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logoпремьер-лига Россия
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