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  • Орлов о работе в эфире: «Главное – комментировать именно матч. А то многие молодые коллеги забывают об этом, упиваются рассказами, которые где-то вычитали. Но это уже другой жанр!»
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Орлов о работе в эфире: «Главное – комментировать именно матч. А то многие молодые коллеги забывают об этом, упиваются рассказами, которые где-то вычитали. Но это уже другой жанр!»

Геннадий Орлов высказался о подготовке к работе на матчах.

Вчера Орлов прокомментировал матч «Зенита» и «Рубина» (4:0) в рамках 22-го тура Мир РПЛ. В 2019-м его отстранили от комментирования футбола. 

– Сильно волновались вчера?

– Нет, такого не было. Мне же вручали приз перед игрой. Я спустился вниз, вышел на поле, почувствовал стадион. А любой стадион для меня – стихия! Я же столько лет хожу на футбол. Такой ажиотаж: все шумит, гремит, радуется! Это тебя зажигает, подстегивает!

– Но вы, чувствуется, готовились: и ударения в фамилиях изучили, и национальности, и истории про отдельных футболистов рассказывали.

– Ребят, а как же иначе? Я готовлюсь буквально к каждому репортажу, шоу. Как ты выйдешь в эфир без подготовки? Это огромный труд. Столько составляющих, столько линий. А сколько коротких фраз?

А самое главное – надо держать игру под контролем, комментировать именно матч, понимаете? А то многие молодые коллеги забывают эти постулаты. Они отходят от «картинки», увлекаются, упиваются своими рассказами, которые где-то там вычитали. Но это вообще-то уже другой жанр! У меня все-таки иная школа: держаться именно игры и рассказывать именно о том, что происходит на поле, – сказал Орлов. 

Орлов комментировал «Зенит» – спустя 2157 дней! Хотя говорил, что ему уже неинтересно

Главные панчи Орлова: троллил Соболева, шутил про шлем Чеха и топил за «Зенит»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoРубин
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoГеннадий Орлов
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