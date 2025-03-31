Митрофанов о критике Fan ID Семаком: «Технология, не позволяющая нарушителю попадать на игры, работает. Вычислить человека по звуку в толпе невозможно, поэтому есть коллективная ответственность»

Максим Митрофанов не согласен с критикой Fan ID, высказанной Сергеем Семаком.

В матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0) против «Факела » полузащитник «Зенита» Вендел был удален за то, что показал средний палец в сторону болельщиков соперника. Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам. КДК РФС объявил, что за поведение болельщиков «Факел» наказан одним домашним матчем без зрителей и оштрафован на 1 млн рублей. Тренер «Зенита» тогда заявил : «Что касается дисквалификации болельщиков, мы увидели, что Fan ID плохо работает».

– Была шумная история с матчем «Факел» – «Зенит», после которого Сергей Семак заявил, что один из игроков соперника изображал макаку, но подтверждения этому не найдено. И Семак не получил наказания. Была иная история – с футболистом Безруковым, который, напротив, наказан за шутку. В чем разница этих историй?

– Мы исходим из того, что это разные ситуации. История с честностью и правилами игры – та, что связана с Безруковым. Есть другая – та, что связана с ситуацией в Воронеже. По нашим данным, полученным от клубов и лиги, тренеры команд общались, инцидент исчерпан. Лига считает, что произошло недоразумение, вопрос закрыт.

Если говорить о ситуации прошлого года [с Безруковым ], то была провокация со стороны игрока – все понимаем, что в шутливой манере , но шутки тоже бывают неудачными. Эта провокация подлежит определенной реакции, что в подобных ситуациях делали и международные органы. Чрезмерной реакции с нашей стороны не последовало, мы ограничились предупреждением и небольшим штрафом, а не отстранением от футбола. Обратили внимание на то, что с вопросами честности игры надо быть очень аккуратным и уж точно так не шутить.

– Слова Семака как прокомментируете?

– Чтобы давать им оценку, нужно полностью находиться в процессе – что было, кто кому и что сказал. Я ознакомился с материалами постфактум и, по словам двух клубов, необходимости проводить расследования нет, – я так понимаю, что клубы договорились, либо принесли извинения друг другу, либо посчитали конфликт исчерпанным, либо посчитали, что кто-то кого-то ввел в заблуждение.

– Семак, комментируя ситуацию, сказал – «что касается дисквалификации болельщиков, система Fan ID работает плохо».

– Не знаком с этим высказыванием. Но могу сказать, что карта болельщика как технология, которая не позволяет нарушителю, которому это запрещено, попадать на матчи, работает. И при этом она содержит огромное количество плюсов, связанных с дистанционной передачей, хранением билетов – в этом система работает хорошо. Сейчас число правонарушений на стадионах существенно снизилось. Почти нет файеров, снизилось использование ненормативной лексики, меньше болельщиков в состоянии алкогольного опьянения.

Система работает, она приносит пользу. Если говорить о том, должна ли технология вычислить конкретного человека по некоему звуку в большой толпе на стадионе, то, наверное, технически это возможно, особенно если на каждого человека повесить петличку. Наверное, это в теории возможно, но в реальности – нет. Поэтому в футболе, в спортивном праве существуют принципы коллективной ответственности. Если произошло что-то на трибуне – а в этом матче было зафиксировано воздействие на игроков «Зенита » с трибун. И говорить, что это просто реакция на владение мячом, нельзя. Были четкие и понятные выкрики. И это было несколько раз во время матча и с разных трибун, – сказал генеральный секретарь РФС Митрофанов.

Митрофанов о том, что игрока «Факела» обвинили в расизме: «Должен Семак извиняться или нет – вопрос к нему. Клубы считают инцидент исчерпанным»