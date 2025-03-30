Чемпионат Греции, плей-офф. ПАОК победил АЕК 3:2, проигрывая 0:2, благодаря ассисту Чалова, Оздоев отыграл полный матч. Спортс’’ показал игру

ПАОК победил АЕК в 1-м туре плей-офф Суперлиги Греции.

Афинский клуб вел 2:0: на 22-й минуте АЕК вышел вперед после гола Петроса Манталоса с пенальти, на 47-й Эрик Ламела удвоил преимущество. На 58-й минуте Иоаннис Константелиас отыграл один мяч, на 68-й Андрия Живкович сравнял счет.

На 85-й минуте Димитрис Пелкас забил победный гол ПАОК с передачи Федора Чалова. Магомед Оздоев вышел в старте и отыграл полный матч.

Спортс’’ показал матч в прямом эфире с комментарием Артема Терентьева.

ПАОК Чалова и Оздоева остался на 4-м месте, но сократил отставание от АЕК до 4 очков, афиняне идут вторыми.

Следующий матч ПАОК проведет дома с лидирующим «Олимпиакосом», смотрите игру в прямом эфире на Спортсе 6 апреля в 19:30 мск.

Таблица чемпионата Греции

Статистика чемпионата Греции