Матч окончен
Чемпионат Греции, плей-офф. ПАОК победил АЕК 3:2, проигрывая 0:2, благодаря ассисту Чалова, Оздоев отыграл полный матч. Спортс’’ показал игру
ПАОК победил АЕК в 1-м туре плей-офф Суперлиги Греции.
Афинский клуб вел 2:0: на 22-й минуте АЕК вышел вперед после гола Петроса Манталоса с пенальти, на 47-й Эрик Ламела удвоил преимущество. На 58-й минуте Иоаннис Константелиас отыграл один мяч, на 68-й Андрия Живкович сравнял счет.
На 85-й минуте Димитрис Пелкас забил победный гол ПАОК с передачи Федора Чалова. Магомед Оздоев вышел в старте и отыграл полный матч.
Спортс’’ показал матч в прямом эфире с комментарием Артема Терентьева.
ПАОК Чалова и Оздоева остался на 4-м месте, но сократил отставание от АЕК до 4 очков, афиняне идут вторыми.
Следующий матч ПАОК проведет дома с лидирующим «Олимпиакосом», смотрите игру в прямом эфире на Спортсе 6 апреля в 19:30 мск.
Суперлига. 1 тур
30 марта 16:00, OPAP Arena
Опубликовал: Вадим Высоцкий
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