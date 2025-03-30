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Чемпионат Греции, плей-офф. ПАОК победил АЕК 3:2, проигрывая 0:2, благодаря ассисту Чалова, Оздоев отыграл полный матч. Спортс’’ показал игру

ПАОК победил АЕК в 1-м туре плей-офф Суперлиги Греции.

Афинский клуб вел 2:0: на 22-й минуте АЕК вышел вперед после гола Петроса Манталоса с пенальти, на 47-й Эрик Ламела удвоил преимущество. На 58-й минуте Иоаннис Константелиас отыграл один мяч, на 68-й Андрия Живкович сравнял счет.

На 85-й минуте Димитрис Пелкас забил победный гол ПАОК с передачи Федора Чалова. Магомед Оздоев вышел в старте и отыграл полный матч.

Спортс’’ показал матч в прямом эфире с комментарием Артема Терентьева.

ПАОК Чалова и Оздоева остался на 4-м месте, но сократил отставание от АЕК до 4 очков, афиняне идут вторыми.

Следующий матч ПАОК проведет дома с лидирующим «Олимпиакосом», смотрите игру в прямом эфире на Спортсе 6 апреля в 19:30 мск.

Таблица чемпионата Греции

Статистика чемпионата Греции

Суперлига. 1 тур
30 марта 16:00, OPAP Arena
АЕК
Завершен
2 - 3
-xG-
ПАОК
Матч окончен
88’
Оздоев
85’
  Пелкас
84’
Константелиас   Пелкас
Гачинович   Пилиос
81’
81’
Баба
Пинеда   Койта
78’
Любичич   Элиассон
78’
73’
Кендзера   Састре
Рота   Одубаджо
69’
Йонссон   Шиманьски
69’
66’
  Живкович
59’
Саматта   Чалов
59’
Шваб   Десподов
58’
  Константелиас
  Ламела
47’
2тайм
Перерыв
25’
Кендзера
  Манталос
22’
21’
Котарски
9’
Михайлидис
АЕК
Бриньоли, Мукуди, Вида, Рота, Гачинович, Йонссон, Манталос, Пинеда, Любичич, Ламела, Пьерро, Стракоша, Хаджсафи, Одубаджо, Пилиос, Элиассон, Шиманьски, Паоло Фернандес, Donaldoni Zambou Nguemechieu, Койта
Запасные: Пинеда, Хаджсафи, Йонссон, Стракоша, Паоло Фернандес, Donaldoni Zambou Nguemechieu, Гачинович, Рота, Любичич
1тайм
ПАОК:
Котарски, Баба, Михайлидис, Ветеска, Кендзера, Шваб, Оздоев, Константелиас, Камара, Живкович, Саматта, Павленка, Састре, Тимьянис, Мейте, Пелкас, Пенья, Чалов, Шортайр, Десподов
Запасные: Пинеда, Хаджсафи, Йонссон, Стракоша, Паоло Фернандес, Donaldoni Zambou Nguemechieu, Гачинович, Рота, Любичич
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
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