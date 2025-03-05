Гол Чалова пяткой признали лучшим в 23-м туре Суперлиги Греции – форвард отличился в матче с «Ламией»
Федор Чалов получил индивидуальную награду в Греции.
Гол российского нападающего в ворота «Ламии» (7:0) признали лучшим в 23-м туре Суперлиги. Об этом сообщил официальный аккаунт соревнования в Х.
Матч прошел 16 февраля, форвард отличился через две минуты после выхода на замену. Ассистировал Хоан Састре.
Чалов выступает за ПАОК с лета 2024-го. В сезоне-2024/25 Федор провел 33 матча за греческий клуб, в которых забил пять голов и отдал пять ассистов.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Официальный аккаунт Суперлиги в Х
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