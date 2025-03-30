«Спартак» отстал от «Краснодара» на 5 очков за 8 туров до конца РПЛ

Отставание «Спартака» от первого места Мир РПЛ увеличилось до 5 очков.

В 22-м туре чемпионата России красно-белые сыграли вничью с «Ахматом » (0:0).

«Спартак » занимает 2-е место в Мир РПЛ , набрав 44 очка. За 8 туров до конца РПЛ отставание московской команды от «Краснодара » увеличилось до 5 очков. «Зенит » идет 3-м с 43 очками, имея матч в запасе.