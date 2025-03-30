«Спартак» отстал от «Краснодара» на 5 очков за 8 туров до конца РПЛ
Отставание «Спартака» от первого места Мир РПЛ увеличилось до 5 очков.
В 22-м туре чемпионата России красно-белые сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).
«Спартак» занимает 2-е место в Мир РПЛ, набрав 44 очка. За 8 туров до конца РПЛ отставание московской команды от «Краснодара» увеличилось до 5 очков. «Зенит» идет 3-м с 43 очками, имея матч в запасе.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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