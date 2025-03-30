Экс-судья Итурральде о пенальти в пользу «Реала» в матче с «Леганесом»: «Контакт был, но его недостаточно. Мяч уже ушел»
Судьи ошибочно назначили пенальти в пользу «Реала» в игре с «Леганесом».
Такое мнение высказал бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес.
На 31-й минуте встречи рефери Пабло Фуэртес назначил 11-метровый удар в пользу хозяев поля. Арда Гюлер ворвался в штрафную под пас с фланга, Оскар Родригес не успел перехватить мяч и заплел турку ноги, подлетев сзади. ВАР не вмешался в эпизод. Килиан Мбаппе открыл счет ударом с точки.
«Ничего не было. Мяч уже ушел. ВАР ничего не может сказать судье, потому что есть контакт.
На мой взгляд, контакт в этом эпизоде был, но его недостаточно для назначения пенальти. Нападающий выставил правую ногу, пытаясь найти контакт», – сказал Итурральде.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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