Месси забил в 4-м матче подряд – победный «Филадельфии», продлив результативную серию (5+2) со старта сезона до 6 игр

Лионель Месси продлил голевую серию за «Интер Майами» до 4 матчей.

В игре МЛС с «Филадельфией» (2:1) форвард вышел на замену на 55-й минуте, а через 2 минуты забил победный гол с передачи Луиса Суареса .

Таким образом, результативная серия (5+2) Месси со старта сезона во всех турнирах продлилась до 6 матчей.

Ранее 37-летний аргентинец пропустил две игры за сборную в отборе ЧМ-2026 из-за травмы приводящей мышцы.