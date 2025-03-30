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Месси забил в 4-м матче подряд – победный «Филадельфии», продлив результативную серию (5+2) со старта сезона до 6 игр

Лионель Месси продлил голевую серию за «Интер Майами» до 4 матчей.

В игре МЛС с «Филадельфией» (2:1) форвард вышел на замену на 55-й минуте, а через 2 минуты забил победный гол с передачи Луиса Суареса.

Таким образом, результативная серия (5+2) Месси со старта сезона во всех турнирах продлилась до 6 матчей.

Ранее 37-летний аргентинец пропустил две игры за сборную в отборе ЧМ-2026 из-за травмы приводящей мышцы.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoЛионель Месси
logoЛуис Суарес
logoИнтер Майами
logoМЛС
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