«Динамо» Москва разнесло «Оренбург» – 5:1! Карраскаль сделал дубль за 3 минуты, у Бителло 1+1, Чавес, Сахархизан и Окишор забили

«Динамо» Москва разгромило «Оренбург» (5:1) в 22-м туре Мир РПЛ.

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме дубль сделал колумбийский полузащитник хозяев Хорхе Карраскаль – он открыл счет на 38-й минуте и снова отличился на 41-й.

На 60-й бразильский хавбек Бителло довел счет до разгромного. На 67-й он отдал голевой пас на мексиканца Луиса Чавеса .

На 77-й иранский форвард Саид Сахархизан отыграл один мяч. На 91-й пятый гол москвичей забил 18-летний Виктор Окишор .

«Динамо » набрало 42 очка и вернулось на 4-е место в таблице. «Оренбург » остается последним, имея 11 баллов.

Премьер-лига. 22 тур 29 марта 11:00, ВТБ Арена Динамо Завершен 5 - 1 2.34 xG 0.86 Оренбург Матч окончен Окишор

90’ +1’ 82’ Мансилья Ревазов 77’ Сахархизан

Чавес Окишор 77’ Бителло Александров 77’ Чавес

67’ 66’ Гюрлюк Марин 66’ Рыбчинский Сахархизан Глебов Нгамале 66’ Карраскаль Макаров 66’ Бителло

60’ 58’ Прохин Коваленко Фернандес Маричаль 46’ 2 тайм Перерыв Карраскаль

41’ Карраскаль

38’ Фернандес 20’ Динамо Лунев, Скопинцев, Фернандес, Кутицкий, Даса, Глебов, Чавес, Бителло, Фомин, Гладышев, Карраскаль, Лещук, Кудравец, Маричаль, Касерес, Лаксальт, Макаров, Александров, Окишор, Смелов, Нгамале, Маухуб Запасные: Лещук, Касерес, Александров, Окишор, Кудравец, Лаксальт, Макаров, Маричаль, Смелов, Нгамале, Маухуб 1 тайм Оренбург: Москвичев, Караташ, Касимов, Татаев, Сидоров, Прохин, Михайлов, Гюрлюк, Рыбчинский, Мансилья, Савельев, Скичко, Тюленев, Малых, Зотов, Хотулев, Сыщенко, Коваленко, Барановский, Марин, Муро, Ревазов, Сахархизан Запасные: Лещук, Касерес, Александров, Окишор, Кудравец, Лаксальт, Макаров, Маричаль, Смелов, Нгамале, Маухуб

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