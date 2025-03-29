Матч окончен
«Динамо» Москва разнесло «Оренбург» – 5:1! Карраскаль сделал дубль за 3 минуты, у Бителло 1+1, Чавес, Сахархизан и Окишор забили
«Динамо» Москва разгромило «Оренбург» (5:1) в 22-м туре Мир РПЛ.
Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первом тайме дубль сделал колумбийский полузащитник хозяев Хорхе Карраскаль – он открыл счет на 38-й минуте и снова отличился на 41-й.
На 60-й бразильский хавбек Бителло довел счет до разгромного. На 67-й он отдал голевой пас на мексиканца Луиса Чавеса.
На 77-й иранский форвард Саид Сахархизан отыграл один мяч. На 91-й пятый гол москвичей забил 18-летний Виктор Окишор.
«Динамо» набрало 42 очка и вернулось на 4-е место в таблице. «Оренбург» остается последним, имея 11 баллов.
Премьер-лига. 22 тур
29 марта 11:00, ВТБ Арена
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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