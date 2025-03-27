Каррера о том, как сделал «Спартак» чемпионом: «У меня был хороший переводчик, который объяснял тактику игрокам. Шутка, у меня нет объяснения»
Массимо Каррера пошутил на вопрос о чемпионстве «Спартака» при нем.
– Вы понимаете, почему только вам после эпохи Романцева удалось привести «Спартак» к чемпионству?
– Наверное, потому что у меня был хороший переводчик, который объяснял тактику игрокам. Это шутка, но у меня нет объяснения, на самом деле.
– Вы пророчите чемпионство «Спартаку». За счет чего этого может добиться Станкович?
– За счет своей работы. Судя по результатам, он делает ее хорошо. Но сейчас я не смотрю матчи «Спартака», не знаю сильные и слабые стороны команды, поэтому мне сложно сказать, – сказал экс-главный тренер «Спартака».
Каррера о работе в «Зените», ЦСКА или «Динамо»: «Невозможно быть только тренером команды, за которую болеешь. В Италии тренеры переходят из «Интера» в «Милан», из «Милана» в «Юве»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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