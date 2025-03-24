Козлов не жалеет об уходе из «Зенита»: «Краснодар» – это новый шаг и высокий уровень. В «Балтике» провел хороший отрезок»
Данила Козлов не жалеет об уходе из «Зенита» в январе 2024 года.
– Сожалений об уходе из «Зенита» не появилось?
– Нет, я попал сразу в «Балтику», провел хороший отрезок. Сейчас я в «Краснодаре» – это новый шаг и высокий уровень.
– В «Краснодаре» больше возможностей получать игровое время?
– Да, – сказал хавбек «Краснодара», забивший один гол в 16 матчах текущего сезона Мир РПЛ.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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