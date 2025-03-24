Козлов не жалеет об уходе из «Зенита»: «Краснодар» – это новый шаг и высокий уровень. В «Балтике» провел хороший отрезок»

Данила Козлов не жалеет об уходе из «Зенита» в январе 2024 года.

– Сожалений об уходе из «Зенита» не появилось?

– Нет, я попал сразу в «Балтику», провел хороший отрезок. Сейчас я в «Краснодаре» – это новый шаг и высокий уровень.

– В «Краснодаре» больше возможностей получать игровое время?

– Да, – сказал хавбек «Краснодара », забивший один гол в 16 матчах текущего сезона Мир РПЛ .