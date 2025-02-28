«Семак не хочет появления молодых петербургских пацанов в основе, предпочитает зарубежных игроков. Не думаю, что он много раз посещал матчи молодежки и «Зенита-2». Кузьмичев о тренере

Владимир Кузьмичев негативно оценил работу Сергея Семака с молодежью «Зенита».

– Почему вам не нравится Семак?

– Мне очень не нравится, что он всегда отдает предпочтение игрокам из дальнего зарубежья. Я считаю, что академия «Зенита» сегодня – вторая в стране после «Краснодара », может, на одном уровне со «Спартаком ». Там есть все, чтобы растить своих.

– Разве воспитанники «Зенита» выходят на лидирующие позиции в других больших клубах РПЛ?

– Согласен, но есть нюанс: помимо условий в академии, нужно собрать хороший тренерский коллектив. В детско-юношеском футболе особенно, потому что тренер там – более сложная профессия, чем в основе. Если «Зенит » уйдет от практики, когда в академии работают только местные тренеры, потенциал будет еще выше.

– Если из-за тренеров академии есть недостаток качества среди выпускников «Зенита», как Семак может кого-то ставить в основу?

– Здесь уже играет философия клуба. Проще всего тренеру сказать: «Ребят, вы не соответствуете». Когда Марко Николич пришел в «Локомотив », начал посещать все матчи «Казанки», если они не совпадали по времени с играми основы. Молодым ребятам это дает ощущение, что в основе их ждут.

Сколько раз Семак посещал матчи молодежки «Зенита» и «Зенита-2»? Думаю, не так много. Я не вижу у Семака желания появления молодых петербургских пацанов в основе.

– Кому Семак мог дать шанс?

– Я поработал бы с Козловым. Знаю, что у него были проблемы с дисциплиной, но с этим можно и нужно работать. Например, на какой-то период закрыть на базе. Может, где-то даже искусственно давать пятнадцать-двадцать минут в конце матчей, – сказал футбольный агент Владимир Кузьмичев в интервью Спортсу’‘.

Теперь он ведет дела Батракова, Миранчуков, Джикии и Сильянова. Интервью агента-сенсации Владимира Кузьмичева