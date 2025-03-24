У Ямаля больше всех голевых действий в сборной Испании при де ла Фуэнте – 4+8
Ламин Ямаль забил гол в ответном матче 1/4 финала Лиги наций с Нидерландами (3:3, 5:4 по пен.).
17-летний вингер совершил больше всех результативных действий в сборной Испании при тренере Луисе де ла Фуэнте – 12 (4+8).
Подробнее статистика игрока «Барселоны» – здесь.
Камбэк Франции, Италия зря спасала 0:3, Испания вырвала триллер по пенальти, Роналду запорол и исправил. Главное в Лиге наций
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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