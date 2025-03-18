Мбаппе о том, что «ПСЖ» играет лучше без него: «Я сосредоточен на «Реале» и на возможности выиграть требл. «Мадрид» еще этого не делал»

Килиан Мбаппе высказался о том, что «ПСЖ» справляется без него.

Нападающему «Реала» задали вопрос о том, считает ли он, что его бывшая команда играет лучше без него.

«Я желаю им всего наилучшего, но я сосредоточен на «Реале» и на возможности выиграть требл.

«Мадрид » никогда этого не делал, так что это было бы невероятно в мой первый сезон», – сказал Килиан Мбаппе , который выступал за французский клуб с 2017 по 2024 год.

В этом сезоне Мбаппе забил 20 голов в 26 матчах Ла Лиги. Его статистику можно изучить здесь .