Мбаппе о том, что «ПСЖ» играет лучше без него: «Я сосредоточен на «Реале» и на возможности выиграть требл. «Мадрид» еще этого не делал»
Килиан Мбаппе высказался о том, что «ПСЖ» справляется без него.
Нападающему «Реала» задали вопрос о том, считает ли он, что его бывшая команда играет лучше без него.
«Я желаю им всего наилучшего, но я сосредоточен на «Реале» и на возможности выиграть требл.
«Мадрид» никогда этого не делал, так что это было бы невероятно в мой первый сезон», – сказал Килиан Мбаппе, который выступал за французский клуб с 2017 по 2024 год.
В этом сезоне Мбаппе забил 20 голов в 26 матчах Ла Лиги. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Le Parisien
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