Ираола и Силва могут возглавить «Тоттенхэм» в случае увольнения Постекоглу. Испанцу было бы интересно стать тренером клуба
Андони Ираола и Марку Силва могут возглавить «Тоттенхэм».
Если лондонский клуб решит уволить Энджа Постекоглу, то Андони Ираола и Марку Силва станут главными кандидатами на пост главного тренера «шпор».
Ираола возглавляет «Борнмут» – команда находится на 10-й позиции в таблице АПЛ в этом сезоне. Силва тренирует «Фулхэм» – команда идет 8-й в таблице.
Отмечается, что испанский специалист был бы заинтересован в перспективе возглавить «Тоттенхэм». При этом владелец «Борнмута» Уильям Фоли намерен поговорить с тренером о его будущем.
Также добавляется, что Силва и «Фулхэм» также могут расстаться после нынешнего сезона.
«Тоттенхэм» на данный момент занимает 14-е место в таблице АПЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
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