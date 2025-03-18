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Ираола и Силва могут возглавить «Тоттенхэм» в случае увольнения Постекоглу. Испанцу было бы интересно стать тренером клуба

Андони Ираола и Марку Силва могут возглавить «Тоттенхэм».

Если лондонский клуб решит уволить Энджа Постекоглу, то Андони Ираола и Марку Силва станут главными кандидатами на пост главного тренера «шпор».

Ираола возглавляет «Борнмут» – команда находится на 10-й позиции в таблице АПЛ в этом сезоне. Силва тренирует «Фулхэм» – команда идет 8-й в таблице.

Отмечается, что испанский специалист был бы заинтересован в перспективе возглавить «Тоттенхэм». При этом владелец «Борнмута» Уильям Фоли намерен поговорить с тренером о его будущем.

Также добавляется, что Силва и «Фулхэм» также могут расстаться после нынешнего сезона.

«Тоттенхэм» на данный момент занимает 14-е место в таблице АПЛ.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
logoАндони Ираола
logoМарку Силва
logoЭндж Постекоглу
logoБорнмут
logoФулхэм
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
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