Ираола и Силва могут возглавить «Тоттенхэм» в случае увольнения Постекоглу. Испанцу было бы интересно стать тренером клуба

Андони Ираола и Марку Силва могут возглавить «Тоттенхэм».

Если лондонский клуб решит уволить Энджа Постекоглу , то Андони Ираола и Марку Силва станут главными кандидатами на пост главного тренера «шпор».

Ираола возглавляет «Борнмут » – команда находится на 10-й позиции в таблице АПЛ в этом сезоне. Силва тренирует «Фулхэм » – команда идет 8-й в таблице.

Отмечается, что испанский специалист был бы заинтересован в перспективе возглавить «Тоттенхэм». При этом владелец «Борнмута» Уильям Фоли намерен поговорить с тренером о его будущем.

Также добавляется, что Силва и «Фулхэм» также могут расстаться после нынешнего сезона.

«Тоттенхэм» на данный момент занимает 14-е место в таблице АПЛ.