Экспертов Sky Sports призвали быть осторожнее, комментируя дело «Ман Сити».

Как сообщает Daily Mail, перед вынесением вердикта по делу о 115 финансовых нарушений «Манчестер Сити», который, как ожидается, будет оглашен в течение месяца, телеканал направил сотрудникам электронные письма с призывами «воздержаться от поспешных выводов» и «придерживаться фактов».

В письме Sky Sports предупредил экспертов, включая Джейми Каррагера , Роя Кина и Гари Невилла , что любая из сторон может объявить о своей победе, а вердикт и возможные санкции могут быть обжалованы. Письмо содержит рекомендацию направить зрителей на канал Sky Sports News для получения дополнительной информации, а также хронологию дела и ключевые цитаты.

Предполагается, что этот шаг направлен на то, чтобы гарантировать точность, честность и взвешенность репортажей телекомпании и избежать любых противоречий. Также экспертам рекомендовано соблюдать осторожность при публикации постов о деле «Манчестер Сити » в соцсетях.