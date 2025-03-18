Sky Sports разослал Каррагеру, Кину и другим экспертам письма с призывом не делать «поспешных суждений» о вердикте по делу о 115 нарушениях «Ман Сити». Канал предупредил, что решение могут обжаловать
Как сообщает Daily Mail, перед вынесением вердикта по делу о 115 финансовых нарушений «Манчестер Сити», который, как ожидается, будет оглашен в течение месяца, телеканал направил сотрудникам электронные письма с призывами «воздержаться от поспешных выводов» и «придерживаться фактов».
В письме Sky Sports предупредил экспертов, включая Джейми Каррагера, Роя Кина и Гари Невилла, что любая из сторон может объявить о своей победе, а вердикт и возможные санкции могут быть обжалованы. Письмо содержит рекомендацию направить зрителей на канал Sky Sports News для получения дополнительной информации, а также хронологию дела и ключевые цитаты.
Предполагается, что этот шаг направлен на то, чтобы гарантировать точность, честность и взвешенность репортажей телекомпании и избежать любых противоречий. Также экспертам рекомендовано соблюдать осторожность при публикации постов о деле «Манчестер Сити» в соцсетях.
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