Мбаппе готов пожать руку главе «ПСЖ» Аль-Хелайфи: «Не думайте, что я плюну на ладонь перед этим. Я умею быть благодарным»
Форвард «Реала» Мбаппе заявил, что готов пожать руку президенту «ПСЖ».
«Я играл в Париже семь лет, я пережил там потрясающие моменты. Я не из тех, кто концентрируется только на негативе, я умею быть благодарным за то, что мне дают как в профессиональном, так и в личном плане.
Конечно [если «ПСЖ» и «Реал» сыграют друг против друга], я пожал бы руку Нассеру Аль-Хелайфи. И не думайте, что я плюну на ладонь перед рукопожатием», – сказал нападающий «Реала» Килиан Мбаппе.
«ПСЖ» и «Реал» могут встретиться в 1/2 финала Лиги чемпионов, если в четвертьфинале парижане пройдут «Астон Виллу», а испанцы – «Арсенал».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Le Parisien
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