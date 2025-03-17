Мбаппе готов пожать руку главе «ПСЖ» Аль-Хелайфи: «Не думайте, что я плюну на ладонь перед этим. Я умею быть благодарным»

Форвард «Реала» Мбаппе заявил, что готов пожать руку президенту «ПСЖ».

«Я играл в Париже семь лет, я пережил там потрясающие моменты. Я не из тех, кто концентрируется только на негативе, я умею быть благодарным за то, что мне дают как в профессиональном, так и в личном плане.

Конечно [если «ПСЖ » и «Реал» сыграют друг против друга], я пожал бы руку Нассеру Аль-Хелайфи. И не думайте, что я плюну на ладонь перед рукопожатием», – сказал нападающий «Реала » Килиан Мбаппе.

«ПСЖ» и «Реал» могут встретиться в 1/2 финала Лиги чемпионов, если в четвертьфинале парижане пройдут «Астон Виллу», а испанцы – «Арсенал».