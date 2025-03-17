Дюков о сборной России: «Ведутся переговоры о матче с европейской командой. Объявим, когда подпишем договор»
Сборная России может провести матч против одной из европейских команд.
Об этом рассказал президент РФС Александр Дюков.
«Ведутся переговоры о проведении товарищеского матча с европейской сборной, но когда мы о чем-то договоримся и подпишем договор, тогда и объявим об этом», – сказал Дюков.
В текущую международную паузу сборная России проведет товарищеские матчи против Замбии и Гренады. Игры пройдут в Москве 19 и 25 марта.
Также у команды Валерия Карпина запланированы игры с Нигерией (6 июня) и Беларусью (10 июня).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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