Россия и Иран могут сыграть в октябре в Москве: «Федерации находятся на финальной стадии переговоров»
Сборные России и Ирана могут провести товарищеский матч осенью.
Об этом сообщили в Федерации футбола Ирана.
«Мы надеемся сыграть товарищеский матч с Россией в октябре этого года в Москве. Наши федерации находятся на финальной стадии переговоров», – заявили в организации.
В марте 2023 года Россия и Иран провели встречу в Тегеране (1:1).
В марте нынешнего года российская сборная проведет два товарищеских матча – с Гренадой и Замбией. Игры состоятся 19 и 25 марта соответственно. Главный тренер россиян Валерий Карпин ранее объявил состав на мартовский сбор, вызывав в команду Артема Дзюбу.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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