Россия и Иран могут сыграть в октябре в Москве: «Федерации находятся на финальной стадии переговоров»

Сборные России и Ирана могут провести товарищеский матч осенью.

Об этом сообщили в Федерации футбола Ирана .

«Мы надеемся сыграть товарищеский матч с Россией в октябре этого года в Москве. Наши федерации находятся на финальной стадии переговоров», – заявили в организации.

В марте 2023 года Россия и Иран провели встречу в Тегеране (1:1).

В марте нынешнего года российская сборная проведет два товарищеских матча – с Гренадой и Замбией. Игры состоятся 19 и 25 марта соответственно. Главный тренер россиян Валерий Карпин ранее объявил состав на мартовский сбор, вызывав в команду Артема Дзюбу.