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  • Гурцкая о Семаке: «Уже не заряжает команду – выгорание, привыкание к большому количеству игроков. «Зенит» не играет так, как 3 года назад – прошлый сезон на спущенных колесах вытащили»
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Гурцкая о Семаке: «Уже не заряжает команду – выгорание, привыкание к большому количеству игроков. «Зенит» не играет так, как 3 года назад – прошлый сезон на спущенных колесах вытащили»

Агент Гурцкая рассказал, почему «Зениту» следует расстаться с Сергеем Семаком.

Вчера «Зенит» уступил «Спартаку» (1:2) в матче 21-го тура Мир РПЛ.

– Семак уже все, не заряжает свою команду. Мы об этом говорим на протяжении года. 

– Вы считаете, что Семака надо убирать даже если «Зенит» станет чемпионом? 

– Да, потому что прошлые полгода и весь этот год показывают, что «Зенит», с такими вложениями и топовыми игроками не показывает такой футбол. 

«Зенит» не играет так, как играл три года назад. Они на спущенных колесах вытащили прошлый чемпионат.

Семак по-любому вошел в историю «Зенита», потому что выиграть шесть чемпионств, как бы то ни было, это большая история. Но мне кажется, это выгорание, привыкание к большому количеству игроков…Хотя почти больше полсостава именно в этом матче (имеется в виду состав на матч со «Спартаком» – Спортс’’) еще не становилось чемпионами, – сказал футбольный агент Тимур Гурцкая в выпуске «Это футбол, брат!».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
logoСпартак
logoЗенит
logoСергей Семак
Тимур Гурцкая
logoпремьер-лига Россия
Это футбол, брат!
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