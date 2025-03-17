Гурцкая о Семаке: «Уже не заряжает команду – выгорание, привыкание к большому количеству игроков. «Зенит» не играет так, как 3 года назад – прошлый сезон на спущенных колесах вытащили»
Вчера «Зенит» уступил «Спартаку» (1:2) в матче 21-го тура Мир РПЛ.
– Семак уже все, не заряжает свою команду. Мы об этом говорим на протяжении года.
– Вы считаете, что Семака надо убирать даже если «Зенит» станет чемпионом?
– Да, потому что прошлые полгода и весь этот год показывают, что «Зенит», с такими вложениями и топовыми игроками не показывает такой футбол.
«Зенит» не играет так, как играл три года назад. Они на спущенных колесах вытащили прошлый чемпионат.
Семак по-любому вошел в историю «Зенита», потому что выиграть шесть чемпионств, как бы то ни было, это большая история. Но мне кажется, это выгорание, привыкание к большому количеству игроков…Хотя почти больше полсостава именно в этом матче (имеется в виду состав на матч со «Спартаком» – Спортс’’) еще не становилось чемпионами, – сказал футбольный агент Тимур Гурцкая в выпуске «Это футбол, брат!».
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