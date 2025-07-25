«Наполи» отдал Нгонжа «Торино» в аренду за 1 млн евро с правом выкупа за 16-17 млн

Сириль Нгонж перешел из «Наполи» в «Торино».

Туринский клуб объявил о подписании 25-летнего вингера на правах аренды с возможностью выкупа.

По информации Джанлуки Ди Марцио, аренда игрока обойдется «Торино » в 1 миллион евро, а полноценный трансфер – в 16-17 млн.

Нгонж принял участие в 18 матчах Серии А в прошлом сезоне, проводя на поле в среднем 11 минут и не отличившись результативными действиями. Статистику бельгийского футболиста можно найти здесь .

Фото: https://www.torinofc.it/