«Наполи» отдал Нгонжа «Торино» в аренду за 1 млн евро с правом выкупа за 16-17 млн
Сириль Нгонж перешел из «Наполи» в «Торино».
Туринский клуб объявил о подписании 25-летнего вингера на правах аренды с возможностью выкупа.
По информации Джанлуки Ди Марцио, аренда игрока обойдется «Торино» в 1 миллион евро, а полноценный трансфер – в 16-17 млн.
Нгонж принял участие в 18 матчах Серии А в прошлом сезоне, проводя на поле в среднем 11 минут и не отличившись результативными действиями. Статистику бельгийского футболиста можно найти здесь.
Фото: https://www.torinofc.it/
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Торино»
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