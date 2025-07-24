Лапорта о вечеринке Ямаля: «Жаль, что я не пошел на нее. Им по 18 лет, они весело провели время – я рад. Теперь Ламин тренируется как никто другой, мне не в чем его упрекнуть»

Президент «Барселоны» высказался о вечеринке Ламина Ямаля.

Напомним, вингер «Барселоны» устроил вечеринку по случаю 18-летия. На празднике присутствовали именитые гости – стримеры, инфлюэнсеры, партнеры по команде и музыканты.

Позднее Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями, сопровождающимися карликовостью, опубликовала заявление, в котором утверждала, что на мероприятие были наняты люди с карликовостью в целях развлечения. Министерство социальных прав попросило провести расследование.

– Было много разговоров о праздновании 18-летия Ламина Ямала. Как президент, не могли бы вы дать ему какой-нибудь совет или считаете критику необоснованной?

– Это была частная вечеринка, и что бы Ламин сейчас ни делал, это всегда будет в центре внимания и в эпицентре шумихи, и он это знает.

Он устроил вечеринку в честь своего 18-летия, и мне жаль, что я не пошел на нее. Это была необыкновенная вечеринка; они отлично провели время. Что такого? Им по 18 лет. Они выбрали эту вечеринку, и это в некотором роде забавно. Он сделал это со своими друзьями, с людьми из мира развлечений и современного мира – звездами YouTube, инфлюэнсерами, тиктокерами, певцами.

В этом смысле я рад, что он устроил хорошую вечеринку. Это эпизод частной жизни, теперь он тренируется и делает это как никто другой. И в этом смысле мне не в чем его упрекнуть. Напротив, я хочу поздравить его, и я рад, что они весело провели время на вечеринке по случаю дня рождения, – сказал Жоан Лапорта .

Отец Ямаля о критике сына за вечеринку: «Люди умирают от зависти. Это их проблема. Ламину только исполнилось 18 лет, он имеет право наслаждаться жизнью»