Андрей Аршавин: «Краснодар» пока не достиг того статуса, чтобы от них непременно ожидали чемпионства 2-й год подряд. Не думаю, что на них давит необходимость защитить титул»
Андрей Аршавин не считает, что на «Краснодар» давит необходимость защиты титула.
«При всем уважении, «Краснодар» пока не достиг того статуса, чтобы от них непременно ожидали завоевания чемпионства второй год подряд. Поэтому я не думаю, что необходимость защитить титул на них давит.
Наоборот, они, скорее, освободились от давления, поскольку уже добились давней цели, поставленной владельцем», – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.
«Быки» стали чемпионами России в прошлом сезоне, набрав 67 очков в Мир РПЛ.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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