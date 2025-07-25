Андрей Аршавин: «Краснодар» пока не достиг того статуса, чтобы от них непременно ожидали чемпионства 2-й год подряд. Не думаю, что на них давит необходимость защитить титул»

Андрей Аршавин не считает, что на «Краснодар» давит необходимость защиты титула.

«При всем уважении, «Краснодар » пока не достиг того статуса, чтобы от них непременно ожидали завоевания чемпионства второй год подряд. Поэтому я не думаю, что необходимость защитить титул на них давит.

Наоборот, они, скорее, освободились от давления, поскольку уже добились давней цели, поставленной владельцем», – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

«Быки» стали чемпионами России в прошлом сезоне, набрав 67 очков в Мир РПЛ .