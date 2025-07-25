«Кристал Пэлас» объявил о завершении продажи акций Текстора Вуди Джонсону. В клубе считают, что это поможет им в апелляции на исключение из ЛЕ

«Кристал Пэлас» объявил о завершении сделки по выходу Джона Текстора из клуба.

Напомним, в июне американский бизнесмен продал свою долю в 43% владельцу «Нью-Йорк Джетс» Вуди Джонсону. Сделка оценивалась в 190 миллионов фунтов и требовала одобрения со стороны Премьер-лиги.

Теперь «Пэлас» заявил, что процесс продажи акций Джонсону официально завершен.

Как пишет журналист Sky Sports Каве Солекол, в «Кристал Пэлас » полагают, что подтверждение продажи Джоном Текстором своих акций поможет клубу в апелляции на решение о переводе из Лиги Европы в Лигу конференций.

В клубе считают, что теперь причин для исключения клуба из ЛЕ нет, так как с уходом Текстора исчез и конфликт интересов.

Напомним, УЕФА перевел «Пэлас» из Лиги Европы в Лигу конференций из-за того, что Джон Текстор также является владельцем участвующего в ЛЕ «Лиона». «Орлы» подали апелляцию на это решение в CAS, вердикт будет оглашен 11 августа.