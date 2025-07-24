Фанаты «Александрии» выкрикивали призывы к насилию над сербами и скандировали «ЦСКА – шлюха» на матче с «Партизаном», игравшим в Братском Кубке в Москве

Фанаты украинского клуба скандировали оскорбления про сербов и ЦСКА в Польше.

«Александрия » уступила «Партизану » (0:2) в домашнем матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Игра прошла в Катовице.

Как сообщает Telegraf.rs, футболисты украинского клуба вышли на матч против сербов, обернувшись в украинские флаги. Они отказались пожимать руки соперникам.

Примерно через полчаса после начала матча с трибун стали слышны призывы к насилию над сербами. Арбитр из Эстонии Йоонас Яановиц не предпринял никаких действий, чтобы прекратить это скандирование.

По данным Sportal.rs, фанаты хозяев также кричали «ЦСКА – шлюха».

Такая реакция обусловлена участием «Партизана» в BetBoom Братском Кубке в Москве, где также выступали ЦСКА, московское «Динамо» и сербский ОФК.

«Мы не поддерживаем «Партизан», учитывая тот факт, что они принимали участие в турнире в России. Клуб считает это враждебным по отношению к нам. Пожалуйста, не задавайте никаких вопросов по этому поводу», – сказал перед игрой главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко.