Воспитанник «Барсы» Аленья перешел в «Алавес» из «Хетафе». Контракт хавбека – на 4 года
«Алавес» подписал воспитанника «Барселоны».
К клубу из города Витория-Гастейс присоединился полузащитник Карлес Аленья – он перешел из «Хетафе». Стороны заключили контракт до 2029 года.
С января этого года Аленья выступал за «Алавес» на правах аренды. Статистику 27-летнего испанца можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Алавеса»
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