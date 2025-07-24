Воспитанник «Барсы» Аленья перешел в «Алавес» из «Хетафе». Контракт хавбека – на 4 года

«Алавес» подписал воспитанника «Барселоны».

К клубу из города Витория-Гастейс присоединился полузащитник Карлес Аленья – он перешел из «Хетафе ». Стороны заключили контракт до 2029 года.

С января этого года Аленья выступал за «Алавес » на правах аренды. Статистику 27-летнего испанца можно найти здесь .

Фото: https://deportivoalaves.com/