Властимил Петржела: «Зенит» достиг вершины еще при мне и с тех пор является лучшим клубом России»

Властимил Петржела заявил, что «Зенит» стал лучшим клубом России при нем.

Бывший тренер сине-бело-голубых ответил на вопрос о популярности петербургского клуба.

«Московские клубы по-прежнему очень популярны и успешны. Они каждый год входят в число лидеров РПЛ .

Но «Зенит » достиг вершины еще при мне и с тех пор является лучшим клубом России», – сказал Петржела .