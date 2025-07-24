Властимил Петржела: «Зенит» достиг вершины еще при мне и с тех пор является лучшим клубом России»
Властимил Петржела заявил, что «Зенит» стал лучшим клубом России при нем.
Бывший тренер сине-бело-голубых ответил на вопрос о популярности петербургского клуба.
«Московские клубы по-прежнему очень популярны и успешны. Они каждый год входят в число лидеров РПЛ.
Но «Зенит» достиг вершины еще при мне и с тех пор является лучшим клубом России», – сказал Петржела.
Кого в АПЛ уволят первым?14136 голосов
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости