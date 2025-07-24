Сотрудник РФС Павлов ушел добровольцем на СВО. Он бывший офицер безопасности сборной России

Сотрудник Российского футбольного союза ушел добровольцем на СВО.

О том, что Михаил Павлов отправился в зону проведения специальной военной операции, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на журналиста Ивана Карпова .

Павлов – бывший офицер безопасности сборной России и руководитель охранного агентства, на протяжении многих лет сотрудничавшего с российской Премьер-лигой (РПЛ ) и Футбольной национальной лигой.

Он окончил Высшее иркутское авиационное училище, имеет звания капитана запаса Вооруженных сил и мастера спорта по тяжелой атлетике.