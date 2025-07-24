Сотрудник РФС Павлов ушел добровольцем на СВО. Он бывший офицер безопасности сборной России
Сотрудник Российского футбольного союза ушел добровольцем на СВО.
О том, что Михаил Павлов отправился в зону проведения специальной военной операции, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на журналиста Ивана Карпова.
Павлов – бывший офицер безопасности сборной России и руководитель охранного агентства, на протяжении многих лет сотрудничавшего с российской Премьер-лигой (РПЛ) и Футбольной национальной лигой.
Он окончил Высшее иркутское авиационное училище, имеет звания капитана запаса Вооруженных сил и мастера спорта по тяжелой атлетике.
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