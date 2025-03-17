Сергей Юран: «Зенит» немного разочаровал – команда не впечатлила, все тяжело давалось, не было креатива. «Спартак» контролировал игру»

Сергей Юран заявил, что «Зенит» разочаровал в матче со «Спартаком».

Команда тренера Сергея Семака уступила 1:2 в игре 21-го тура Мир РПЛ.

«Спартак» – молодцы, понравилась игра команды в плане заряженности, было видно, что хотели выиграть у «Зенита », что и доказывали на поле.

Немного разочаровал «Зенит», как-то команда не впечатлила в этом матче, давалось все тяжело, не было креатива.

«Спартак » контролировал игру, больше 40 тысяч болельщиков пришли, молодцы, вырвали победу.

Как ты относишься к футболу, так он тебя и награждает, футбол наградил в концовке. Жили болельщиками и результатом.

Еще девять матчей впереди, о чемпионстве говорить преждевременно, много игр», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Сергей Юран.

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