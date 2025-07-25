«Лион» купит Рубена Клюйверта у «Каза Пия» за 4 млн евро
«Лион» подпишет сына Патрика Клюйверта.
Французский клуб близок к трансферу защитника «Каза Пия» Рубена Клюйверта, сообщает Фабрицио Романо. Сумма сделки оценивается в 4 миллиона евро.
Ожидается, что 24-летний футболист попишет контракт на 5 лет.
В прошлом сезоне чемпионата Португалии Клюйверт провел 21 матч и забил 1 гол. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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