«Лион» купит Рубена Клюйверта у «Каза Пия» за 4 млн евро

«Лион» подпишет сына Патрика Клюйверта.

Французский клуб близок к трансферу защитника «Каза Пия » Рубена Клюйверта , сообщает Фабрицио Романо. Сумма сделки оценивается в 4 миллиона евро.

Ожидается, что 24-летний футболист попишет контракт на 5 лет.

В прошлом сезоне чемпионата Португалии Клюйверт провел 21 матч и забил 1 гол. Его статистика – здесь .