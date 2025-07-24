«Лилль» купил защитника «Стандарда» Нгоя за 4,5 млн евро. Контракт – на 4 года
Натан Нгой стал игроком «Лилля».
Французский клуб объявил о трансфере центрального защитника «Стандарда». Стороны заключили контракт на 4 года.
По информации журналиста Саши Тавольери, сумма сделки составила 4,5 миллиона евро.
В прошлом сезоне чемпионата Бельгии Нгой провел 16 матчей.
Изображение: https://www.losc.fr/
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Лилля»
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